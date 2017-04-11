Почти 150 работ Василия Звонцова представит Пушкинский заповедник на выставке в Петербурге

14:58, 12 апреля 2017, ПАИ

Почти 150 рисунков и офортов работы русского советского графика, народного художника РСФСР Василия Звонцова представит Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на выставке во Всероссийском музее Пушкина. Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы «Михайловского» Лидия Токарева, эта выставка — совместный проект двух музеев к столетию со дня рождения мастера.

«Василий Звонцов был связан крепкой дружбой с первым послевоенным директором Пушкинского Заповедника С. С. Гейченко, но главное — был другом музея, - отметила Лидия Токарева. – Он принимал непосредственное участие в художественном проектировании и оформлении экспозиций и объектов Пушкинского заповедника, стоял у истоков художественных практик студентов института имени Репина при Академии художеств, иллюстрировал сборники стихов Пушкина и книги Гейченко. В начале 1980-х С. Гейченко писал о нём как о человеке, навсегда вписанном «…в историю Пушкинского заповедника, поскольку многие его гравюры, офорты стали символами самого пушкинского духа». Поэтому выставку в Петербурге решено было назвать словами Гейченко о Звонцове — «Очарованный чудом».

Сегодня в фондах музея хранятся порядка 300 работ Василия Звонцова. По большей части, это графика, переданная музею в дар — вначале самим автором, а после его смерти — вдовой художника Зинаидой Звонцовой.

Выставку во Всероссийском музее Пушкина, в музее-усадьбе Г. Р. Державина, откроют в день рождения Василия Звонцова, 13 апреля. Планируется, что она будет работать до 10 мая.