Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии

13:48, 12 апреля 2017, ПАИ

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов рекомендовал министру сельского хозяйства этой страны Янису Дуклавсу обратить внимание на особую экономическую зону «Моглино» в Псковской области. Об этом сообщает портал ИноСМИ со ссылкой на газету «Latvijas Avīze».

«В беседе с министром я говорил о новом формате сотрудничества, к которому абсолютно не относится политическая турбулентность. Это приграничное сотрудничество. В этой связи я обратил внимание министра на то, что в середине мая в Пскове, в «Моглино», планируется поистине уникальное событие. Там будет открыта особая экономическая зона, которая по юридическому статусу и налогам не имеет прецедента в Российской Федерации. Не использовать такую возможность, было бы неправильно ни для российского, ни для латвийского бизнеса», - заявил Евгений Лукьянов.

Министр сельского хозяйства Латвии согласился, что такую возможность для бизнеса нужно изучить и не исключил, что на открытие в «Моглино» будут направлены представители министерства.