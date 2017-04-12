0
15:16
Рядом с кинотеатром «Победа» в Пскове хотят построить торгово-офисный центр
13:48
Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии
11:59
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:08
Пасхальный стол жителям Псковской области обойдётся в 659 рублей
17:19
Критерии по оценке подверженности субъектов бизнеса риску разработают в Псковской области
16:32
Нестационарная торговля в Псковской области станет единообразной
14:03
Шесть новых АЗС намерен построить «Лукойл» в Псковской области
Еще новости
Экономика

Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов рекомендовал министру сельского хозяйства этой страны Янису Дуклавсу обратить внимание на особую экономическую зону «Моглино» в Псковской области.  Об этом сообщает портал ИноСМИ со ссылкой на газету «Latvijas Avīze».

«В беседе с министром я говорил о новом формате сотрудничества, к которому абсолютно не относится политическая турбулентность. Это приграничное сотрудничество. В этой связи я обратил внимание министра на то, что в середине мая в Пскове, в «Моглино», планируется поистине уникальное событие. Там будет открыта особая экономическая зона, которая по юридическому статусу и налогам не имеет прецедента в Российской Федерации. Не использовать такую возможность, было бы неправильно ни для российского, ни для латвийского бизнеса», - заявил Евгений Лукьянов.

Министр сельского хозяйства Латвии согласился, что такую возможность для бизнеса нужно изучить и не исключил, что на открытие в «Моглино» будут направлены представители министерства. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рядом с кинотеатром «Победа» в Пскове хотят построить торгово-офисный центр
12 апреля 2017
Рядом с кинотеатром «Победа» в Пскове хотят построить торгово-офисный центр 6
Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии
12 апреля 2017
Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12 апреля 2017
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Пасхальный стол жителям Псковской области обойдётся в 659 рублей
12 апреля 2017
Пасхальный стол жителям Псковской области обойдётся в 659 рублей 1
Критерии по оценке подверженности субъектов бизнеса риску разработают в Псковской области
11 апреля 2017
Критерии по оценке подверженности субъектов бизнеса риску разработают в Псковской области
Нестационарная торговля в Псковской области станет единообразной
11 апреля 2017
Нестационарная торговля в Псковской области станет единообразной
Шесть новых АЗС намерен построить «Лукойл» в Псковской области
11 апреля 2017
Шесть новых АЗС намерен построить «Лукойл» в Псковской области 5
Садоводы Псковской области поддержали меры по снижению налоговой нагрузки
07 апреля 2017
Садоводы Псковской области поддержали меры по снижению налоговой нагрузки 2

Идет загрузка...