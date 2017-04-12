0
17:51
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
16:41
Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)
16:34
Логотип и сайт появились у псковского гастрономического форума «Вкус без границ»
16:28
Тайны закулисья конкурса «Миссис Псков – 2017» увидят 12 апреля зрители «РЕН-ТВ Псков»
15:38
На перекрестке улиц Калинина и Кузнецкой в Пскове появится светофор с кнопкой для пешеходов
14:36
На бесплатные экскурсии отправятся победители конкурса «Я пеку псковский пирог»
14:27
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
Еще новости
Общество

Предупреждающие знаки для водителей установлены у школы для слабовидящих в Пскове

По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака в Пскове установили пять дополнительных информационных табличек вблизи специальной (коррекционной) школы № 7 для детей с нарушением зрения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, аншлаги предупреждают водителей транспортных средств о возможном нахождении на пешеходных переходах детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, вопрос необходимости создания безопасной среды вблизи образовательных коррекционных учреждений был поднят в сентябре прошлого года в рамках конференции, посвященной старту Всероссийской социальной кампании «Навстречу безопасности». Тогда присутствовавший на заседании Андрей Турчак предложил разработать, изготовить и установить специальные аншлаги, а также провести паспортизацию маршрутов, ведущих к подобным учреждениям образования в Пскове и Великих Луках.

Школа № 7 участвует в совместном с Госавтоинспекцией проекте «Безопасная дорога детства» с 2016 года. Проект позволяет как детям, так и педагогам взглянуть по-новому на изучение правил дорожного движения, сделать этот процесс интересным и увлекательным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
12 апреля 2017
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)
12 апреля 2017
Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)
Логотип и сайт появились у псковского гастрономического форума «Вкус без границ»
12 апреля 2017
Логотип и сайт появились у псковского гастрономического форума «Вкус без границ»
Тайны закулисья конкурса «Миссис Псков – 2017» увидят 12 апреля зрители «РЕН-ТВ Псков»
12 апреля 2017
Тайны закулисья конкурса «Миссис Псков – 2017» увидят 12 апреля зрители «РЕН-ТВ Псков»
На перекрестке улиц Калинина и Кузнецкой в Пскове появится светофор с кнопкой для пешеходов
12 апреля 2017
На перекрестке улиц Калинина и Кузнецкой в Пскове появится светофор с кнопкой для пешеходов
На бесплатные экскурсии отправятся победители конкурса «Я пеку псковский пирог»
12 апреля 2017
На бесплатные экскурсии отправятся победители конкурса «Я пеку псковский пирог» 1
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
12 апреля 2017
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12 апреля 2017
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...