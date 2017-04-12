Предупреждающие знаки для водителей установлены у школы для слабовидящих в Пскове

15:00, 12 апреля 2017, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака в Пскове установили пять дополнительных информационных табличек вблизи специальной (коррекционной) школы № 7 для детей с нарушением зрения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, аншлаги предупреждают водителей транспортных средств о возможном нахождении на пешеходных переходах детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, вопрос необходимости создания безопасной среды вблизи образовательных коррекционных учреждений был поднят в сентябре прошлого года в рамках конференции, посвященной старту Всероссийской социальной кампании «Навстречу безопасности». Тогда присутствовавший на заседании Андрей Турчак предложил разработать, изготовить и установить специальные аншлаги, а также провести паспортизацию маршрутов, ведущих к подобным учреждениям образования в Пскове и Великих Луках.

Школа № 7 участвует в совместном с Госавтоинспекцией проекте «Безопасная дорога детства» с 2016 года. Проект позволяет как детям, так и педагогам взглянуть по-новому на изучение правил дорожного движения, сделать этот процесс интересным и увлекательным.