Суд поддержал позицию «Псковэнерго» о невозможности строительства ЛЭП вблизи Воронича

15:08, 12 апреля 2017, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в суде доказал невозможность технологического присоединения заявителя к электросетям в границах объекта культурного наследия федерального значения, связанного с жизнью и творчеством А. С. Пушкина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, ранее филиал «Псковэнерго» обратился в Пушкиногорский районный суд с исковым заявлением о расторжении договора технологического присоединения строительной площадки жилого дома, расположенной вблизи деревни Воронич, из-за запрета строительства воздушной линии на территории заповедника.

В рассматриваемом случае заявителя возможно было подключить к электрическим сетям только посредством строительства филиалом «Псковэнерго» нового участка ЛЭП на территории объекта культурного наследия «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловское и его окрестностях Пушкиногорского района Псковской области». Однако государственные органы в сфере охраны культурного наследия отказали сетевой компании в согласовании строительства линейного объекта на территории федерального заповедника, в зоне сохранения и регенерации историко-градостроительной и природной среды, непосредственно в границах режима «РИЗ №1». Таким образом, возникла конфликтная ситуация, когда филиал «Псковэнерго» физически не мог выполнять свои обязательства по данному договору техприсоединения по независящим от него причинам. В досудебном порядке расторгнуть договор техприсоединения заявитель отказался.

Суд полностью поддержал исковые требования сетевой компании и вынес решение о расторжении договора на основании статьи 416 Гражданского кодекса РФ в связи с невозможностью исполнения обязательств филиалом «Псковэнерго».