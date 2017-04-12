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Общество

Логотип и сайт появились у псковского гастрономического форума «Вкус без границ»

У международного этногастрономического форума «Вкус без границ», который пройдет в Пскове 20-22 апреля, появился свой логотип и сайт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре поддержки экспорта Псковской области, который в этом году выступает организатором форума при поддержке госкомитета региона по культуре, Медиахолдинга Псковской области, группы компаний «Ресторанный партнер» и ООО «Бюро путешествий «континент».

«На протяжении двух лет, проводя форум «Перспективы развития гастрономического туризма в Псковской области», мы размышляли над тем, какие блюда и продукты могут стать гастрономическим символом нашего региона, - рассказала модератор гастрономического форума 2015-2016 года Ольга Банникова. - Одним из таких продуктов представлялась, в том числе, и клюква, которой так богат наш край, и которая встречается не только во множестве местных традиционных рецептов, но и активно используется в настоящее время как в повседневном приготовлении пищи, так и в меню ресторанов высокой кухни». Так, напитком «Завтрак купца Подзноева», одним из основных компонентов которого является клюквенный сок, команда ресторана «Двор Подзноева» покорила «Русский ПИР», завоевав звание лучшего ресторана русской кухни в России в прошлом году.

К гастрономическому форуму 2016 года одни из его участников, псковские пчеловоды Александр и Анна Кураевы, изобрели рецепт «псковского соуса», состоящего из меда, клюквы, хрена и тмина. Предполагалось, что этот соус мог бы подаваться к разнообразным блюдам во всех кафе и ресторанах региона и стать своеобразной визитной карточкой псковской кухни. «Думая о том, каким бы мог быть логотип гастрономического форума нового формата, мы, в том числе, представляли и клюкву как один из его элементов», - добавила Ольга Банникова.

«Незамкнутость линий символизирует отсутствие границ, и, вместе с тем, силуэтно приближаясь к окружности, подчеркивает объединение, сотрудничество, взаимодействие. Ягода клюквы указывает на этногастрономический характер форума и является символом, объединяющим регион и другие страны и области Северо-Запада в гастрономическом плане», - описала идею логотипа дизайнер Виктория Мостовникова, которая является его автором.

Кроме того, у форума «Вкус без границ» заработал свой сайт, на котором все желающие могут ознакомиться с предварительной программой мероприятия и подать заявку на его участие. Напомним, что для представителей малого и среднего бизнеса Псковской области участие в форуме бесплатное.

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