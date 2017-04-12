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Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
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Общество

Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»

Стартовала регистрация участников ежегодного семейного спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017», которое состоится 13 мая в Пскове на Золотой набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. Зарегистрироваться для участия можно на сайте праздника.  Ответы на вопросы и подробности - в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». В этом году соревнования по СлингоРогейну  будут проходить в Пскове уже в 6-й раз. За 5 лет их посетили более 200 семей с детьми самого  разного возраста.

Программа праздника «СлингоРогейн – 2017»:

10:40 – мастер-класс по ношению ребенка в слинге;
11:00 - начало предстартовой регистрации участников.
11:20 - открытие «СлингоРогейна – 2017»;
11:30 - старт соревнований;
12:30 - финиш соревнований (место старта и финиша совпадают);
12:30-13:30 - творческие и спортивные игры для всей семьи;
13:30 - награждение победителей.

Организаторами мероприятия являются ообъединение родителей города Пскова «Клуб заботливых родителей» и «Псковский клуб туристов» при поддержке спортивного клуба ориентирования «Русь».

Слингорогейн – это упрощенные соревнования по рогейну (ориентированию) для команд, включающих в свой состав детей, в т.ч. совсем маленьких, которых носят в различных специальных приспособлениях. Категории участников сформированы так, чтобы в слингорогейне могла участвовать любая семья с детьми совершенно разного возраста (т.е. не обязательно с только с малышами).
Цель СлингоРогейна – не спортивный результат, а объединение семьи и создание условий для  здорового, активного образа жизни, вовлечение детей и взрослых в занятие спортивным ориентированием.

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