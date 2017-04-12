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Угрозой расправы закончился конфликт двух покупателей в одном из магазинов Пскова

В Пскове в торговой точке на переулке Зобова произошёл конфликт между двумя мужчинами. После словесной перепалки, один из них достал нож и стал угрожать оппоненту  физической расправой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, информация о конфликте поступила на пульт централизованной охраны и была передана наряду группы задержания вневедомственной охраны. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии предприняли необходимые меры  и задержали подозреваемого.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

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