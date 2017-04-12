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Экономика

Рядом с кинотеатром «Победа» в Пскове хотят построить торгово-офисный центр

Здание площадью 200 квадратных метров, расположенное по адресу Октябрьский проспект, 17б в Пскове, продается за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайтах, специализирующихся на размещении объявлений о продаже недвижимости.

В одном из объявлений сообщается, в частности, что здание расположено на участке площадью 550 квадратных метров, относящемся к зоне деловой застройки. При этом указывается, что «на участок получен градплан на строительство торгово-офисного здания с кафе», а кроме того, что «изготовлена проектная рабочая документация на строительство здания по границам участка площадью около 1450 квадратных метров».

Отметим, в начале 2000-х годов в этом здании располагался клуб «Атлантик», в котором находились бильярдный зал и игровые автоматы. По данным Псковского агентства информации, в настоящее время строение принадлежит физическому лицу.

Представитель продавца сообщил ПАИ, что в ближайшее время оно будет взято под охрану, «чтобы не сожгли»: неизвестные уже выбили окна в бывшем «Атлантике».

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