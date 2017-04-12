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Двое подростков украли алкоголь и продукты из магазина на Рижском проспекте в Пскове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали троих граждан, совершивших мелкое хищение в магазинах Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, утром 11 апреля в магазине на Рижском проспекте были задержаны двое 15-летних местных жителей. Один из них похитил спиртные напитки, второй - продукты питания. Подростки были доставлены в отдел полиции, где в отношении их родителей составили протоколы об административном правонарушении.

Ночью 12 апреля в торговом центре на Рижском проспекте сотрудники Росгвардии задержали  24-летнего молодого человека, который похитил продукты.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей  7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.

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