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Общество

На перекрестке улиц Калинина и Кузнецкой в Пскове появится светофор с кнопкой для пешеходов

Установка «полноценного» светофора на перекрестке улицы Кузнецкой с улицей Калинина, реконструкция которой завершается в настоящее время, приведет к снижению пропускной способности последней и появлению заторов на площади Героев-десантников. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 12 апреля, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова заявил начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Паппорт.

В связи с этим поступило предложение оставить на данном участке дороги регулируемый пешеходный переход с кнопкой вызова, частично ликвидировав существующий транспортный светофорный объект.

Заместитель главы администрации города Пскова - начальник Управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова Светлана Исекеева сообщила, что светофор на перекрестке выполнен по проекту в соответствии с техзаданием, и «вопросов к подрядчику нет», но, по ее словам, тестовый режим работы светофора подтверждает слова представителя ГИБДД.

Члены комиссии поддержали предложение ограничиться на данном участке светофором с кнопкой для пешеходов.

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