Пешеходное ограждение установят от улицы Калинина до моста 50-летия Октября в Пскове

15:47, 12 апреля 2017, ПАИ

Установить сплошное пешеходное ограждение вдоль площади Героев-десантников в Пскове, на участке от улицы Калинина до моста 50-летия Октября, предложил начальник УГИБДД УМВД города Владимир Папорт. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по безопасности дорожного движения, которое проходит сегодня, 12 апреля.

Владимир Папорт пояснил, что установить ограждение необходимо для безопасности жителей города. Он отметил, что на этом участке дороге увеличилось количество пешеходов после открытия отеля «Покровский» и установки на площадке перед ним новогодних фигур.

Сотрудник Госавтоинспекции подтвердил, что пешеходный поток у гостиницы увеличился, фиксируются переходы проезжей части в неположенных местах.

Отмечалось также, что всего потребуется установить 150 метров ограждения.

Заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева сказала, что стоимость ограждения обсчитают в рамках второй очереди реконструкции улицы Калинина. Представитель подрядчика сообщил, что цена составит около миллиона рублей, установить же его возможно до 1 июня.

Светлана Исекеева заметила, что сделать это необходимо раньше - до майских праздников. Представитель подрядчика ответил, что изготовление ограждения займёт около трёх недель, ещё неделя нужна на монтаж конструкции.

«Мы его делаем быстро, если помещаемся по деньгам в рамках реконструкции улицы Калинина, если нет - делаем столько, во сколько помещаемся», - резюмировала заместитель главы администрации города.