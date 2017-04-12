Псковский ЦЛП стал Федеральным ресурсным центром

15:53, 12 апреля 2017, ПАИ

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области стал Федеральным ресурсным центром по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития. Презентация Центра в новом статусе прошла 12 апреля на Московском международном салоне образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Открыл презентацию заместитель Министра образования и науки РФ Вениамин Каганов. Также на мероприятии присутствовали первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и руководители департаментов Минобрнауки.

Теперь на базе Центра лечебной педагогики будут оказывать методическую, экспертную и информационно-аналитическую поддержку образовательных организаций России, работающих с детьми с интеллектуальными нарушениями. Кроме того, здесь будут внедрять и распространять современные технологии и опыт воспитания, развития и обучения детей с особыми возможностями здоровья и родителей, воспитывающих таких детей.

В задачи ресурсного центра также входят создание условий для реализации права ребенка с интеллектуальными нарушениями на получение доступного и качественного общего образования.

Напомним, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения существует с 1993 года. На сегодняшний день здесь выстроена вся цепочка сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья от младшего возраста до взрослого человека.

В состав Центра входит пять отделений: ранней помощи «Лим-по-по», дошкольное и школьное отделения, дистанционного образования и учебного проживания, где под присмотром специалистов ребята учатся жить самостоятельно, отдельно от родителей.

Также специалисты Центра разработали новую образовательную модель, которая подразумевает полное сопровождение детей-инвалидов в течение всей жизни, и поможет заменить специализированные дома-интернаты для людей с тяжелыми и множественными нарушениями. Статистика показывает, что в Псковской области в сравнении с другими субъектами РФ меньше всего детей, имеющих семьи, проживают в интернатах.