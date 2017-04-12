«Хаотичная парковка» военнослужащих стала предметом обсуждения на заседании псковской комиссии по безопасности дорожного движения
Члены комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова, сегодня, 12 апреля, рассмотрели вопрос «О предложениях по обеспечению безопасности дорожного движения и сохранению пропускной способности ул. Советской Армии в районе воинской части в Промежицах».
Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Евгений Зинкевич рассказал, что в Промежицах сложилась тяжелая транспортная обстановка в связи с беспорядочной парковкой с двух сторон улицы Советской Армии военнослужащих расположенной там части. По его словам, это затрудняет в том числе движение автобусов.
Зинкевич рассказал, что есть предложение ограничить стоянку, чтобы подтолкнуть военных к более оптимальному использованию парковочных мест у воинской части. Однако начальник ГИБДД по городу Пскова Владимир Папорт отметил, что там нет ни одного знака о парковке, а значит, она там по определению хаотичная. Он также добавил, что запрещая где-то паковку или стоянку, нужно обеспечить сначала наличие парковочных мест.
В итоге представителей воинской части решили пригласить на следующее заседание комиссии.