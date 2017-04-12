«Хаотичная парковка» военнослужащих стала предметом обсуждения на заседании псковской комиссии по безопасности дорожного движения

15:57, 12 апреля 2017, ПАИ

Члены комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова, сегодня, 12 апреля, рассмотрели вопрос «О предложениях по обеспечению безопасности дорожного движения и сохранению пропускной способности ул. Советской Армии в районе воинской части в Промежицах».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Евгений Зинкевич рассказал, что в Промежицах сложилась тяжелая транспортная обстановка в связи с беспорядочной парковкой с двух сторон улицы Советской Армии военнослужащих расположенной там части. По его словам, это затрудняет в том числе движение автобусов.

Зинкевич рассказал, что есть предложение ограничить стоянку, чтобы подтолкнуть военных к более оптимальному использованию парковочных мест у воинской части. Однако начальник ГИБДД по городу Пскова Владимир Папорт отметил, что там нет ни одного знака о парковке, а значит, она там по определению хаотичная. Он также добавил, что запрещая где-то паковку или стоянку, нужно обеспечить сначала наличие парковочных мест.

В итоге представителей воинской части решили пригласить на следующее заседание комиссии.