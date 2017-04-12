Будет создан сайт псковской книги «Солдаты Победы»

16:09, 12 апреля 2017, ПАИ

На заседании редакционной коллегии при администрации Псковской области по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» обсуждалась возможность создания сайта этого многотомника. Предполагается, что на интернет-портале будут дублироваться печатные версии изданных томов, а также будет предусмотрена «обратная связь», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Первый вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов поддержал инициативу. «Создание такого сайта значительно расширит круг читателей книги, и поможет не только псковичам, но и жителям других регионов найти информацию о своих родных и близких», - сказал он. Отметим, что работа по созданию сайта займёт не менее полугода.

Также в ходе заседания начальник Государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян доложил о том, как идёт работа над книгой. «В феврале этого года вышел в свет третий том книги «Солдаты Победы» об уроженцах и жителях Великих Лук. Сейчас полным ходом идёт подготовка следующего муниципального тома», - проинформировал он.

Четвёртый том будет посвящён участникам Великой Отечественной войны из Невеля и Невельского района. Представитель общественной редколлегии муниципалитета доложила коллегам, что сбор и обработка документальных материалов о фронтовиках идёт в тесном взаимодействии с военкоматом, районным отделением Пенсионного фонда, краеведческим музеем, библиотеками. Предполагается, что в книгу войдут сведения более чем о тысячи невельчан, вернувшихся с войны победителями.

«Невельский том книги «Солдаты Победы» состоится. И в этом уже нет никаких сомнений, - оценил проделанную муниципалитетом работу ответственный секретарь областной редколлегии Николай Никитенко. – Думаю, макет издания должен быть готов уже в этом году».

Николай Никитенко отметил, что работа ведётся и в других муниципалитетах: уже подготовлены около 10 тысяч статей-биографий об участниках войны из разных районов области.

В завершение Армен Мнацаканян отметил, что книга «Солдаты Победы» борется за звание лучшей «Псковской книги-2016». Итоги ежегодного конкурса, проходящего в рамках Международного книжного форума «Русский Запад», будут подведены 18 апреля.

Напомним, что идея создания многотомника «Солдаты Победы» впервые прозвучала несколько лет назад на встрече губернатора Псковской области Андрея Турчака с ветеранами Великой Отечественной войны. Первый том издания вышел в конце апреля 2015 года в канун 70-летия Победы.