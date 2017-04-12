Новые пешеходные переходы предлагают организовать на улицах Кузбасской дивизии и Западной в Пскове

16:22, 12 апреля 2017, ПАИ

Новые пешеходные переходы предлагают организовать на улицах Кузбасской дивизии и Западной в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова, состоявшегося сегодня, 12 апреля.

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил, что пешеходный переход, желательно, регулируемый, необходим на улице Кузбасской дивизии, у домов №№ 55 и 56, а также на улице Западной, в районе домов №№ 14 и 15.

Однако представитель ГИБДД отметил, что на Западной оборудовать пешеходный переход проблематично, так как улица узкая, и там много деревьев, которые будут загораживать пешеходов и знаки. На улице Кузбасской дивизии, по его мнению, простой пешеходный переход – со знаками и разметкой - проблему также не решит.

На заседании комиссии прозвучала информация о том, что существует проект по реконструкции улицы Кузбасской дивизии и улицы Западной, предполагающий обустройство кругового перекрестка. Члены комиссии приняли решение ознакомиться с данным проектом, а также произвести выезд на место, чтобы проанализировать ситуацию.