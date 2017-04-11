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Политика

«Горячая линия» связи с избирателями откроется на выборах в Псковскую гордуму

«Горячая линия» связи с избирателями откроется на выборах депутатов в Псковскую городскую Думу. С данной инициативой сегодня, 12 апреля, обратилась Общественная палата города совместно с Ассоциацией юристов Псковской области к главе Пскова Ивану Цецерскому, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Представитель региональной Ассоциации юристов Юлия Лебедева рассказала, что «горячая линия» связи с избирателями на территории региона впервые была организована в 2011 году, имеется положительный опыт ее работы. «На предыдущих избирательных кампаниях тысячи псковичей у операторов «горячей линии» узнали как об изменениях в избирательное законодательство, так и о житейских вопросах, например, месте расположения своего избирательного участка. Все жалобы, поступающие операторам, направляются в соответствующие органы: Избирательную комиссию Псковской области, территориальные и участковые избирательные комиссии, в полицию, органы власти», - отметила Юлия Лебедева. «Горячая линия» работает по принципу обратной связи, анонимные звонки не принимаются.

Руководитель Общественной палаты города Сергей Вертешев подчеркнул, что «горячая линия» необходима как в информативном плане, так и в плане прозрачности выборного процесса. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков сказал, что данная общественная инициатива выгодна всем участникам процесса выборов: организаторам, кандидатам и избирателям.

Иван Цецерский поддержал идею Общественной палаты города и Ассоциации юристов: «Чем больше у избирателей возможности получить необходимую информацию о выборном процессе, подать обращение в случае спорных ситуаций, тем легитимнее итоги голосования».

Отметим, «горячая линия» связи с избирателями начнет свою работу за месяц до выборов. Контактную информацию и режим работы операторов организаторы сообщат дополнительно.

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