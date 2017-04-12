Работу над народным бюджетом начала Общественная палата Пскова

17:30, 12 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 12 апреля, состоялось очередное заседание Общественной палаты Пскова, в котором принял участие глава города Иван Цецерский. Основным вопросом повестки дня было обсуждение проекта Положения о программе «Народный бюджет города Пскова», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Члены Общественной палаты вышли с инициативой создания этой программы с целью активизации участия жителей города в осуществлении местного самоуправления и в решении вопросов местного значения посредством реализации заявок-проектов инициативного бюджетирования, порядок, условия отбора и реализации которых составляют программу «Народный бюджет города Пскова». Открыл заседание председатель Общественной палаты, Почетный гражданин Пскова, президент Псковского государственного университета Сергей Вертешев. Он рассказал о работе над данным проектом, обозначил темы для обсуждения. Участники заседания рассмотрели варианты названия документа и ключевые слова программы. Большинством голосов было утверждено название «Народный бюджет города Пскова» и ключевое слово «заявка».

По замыслу инициаторов, псковичи смогут подать заявку с идеей по развитию различных сфер жизни города, например, благоустройству, а муниципалитет должен будет предусмотреть денежные средства на их реализацию, с возможностью софинансирования из разных источников. О похожем опыте народного бюджета в эстонском Тарту рассказала член Общественной палаты Ольга Василенко и предложила упростить форму заявки. Так, благодаря поданным инициативам, муниципалитет сможет понять, «чем город дышит, выберет приоритетные направления для воплощения в жизнь». Собравшиеся поддержали это предложение, отметив, что на первом плане должны быть критерии отбора.

Член городской Общественной палаты, исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации» Семён Никонов сообщил, что в этом деле Псков будет среди пионеров, таких пилотных проектов в России насчитываются единицы.

В ходе обсуждения член Общественной палаты, председатель Псковской областной общественной организации Центр чеченской культуры «Барт» Саид Дукаев высказался за упрощение подачи заявок от общественности, отметив, что новая программа открывает большие возможности для жителей, которые сами будут не только вовлечены в работу, но и будут осуществлять контроль за ее выполнением.

Иван Цецерский поблагодарил участников дискуссии за важную инициативу по созданию программы «Народный бюджет города Пскова», за вовлечение населения в процесс местного самоуправления. «Главное - определить приоритетность задач, - подчеркнул глава города. - Городские власти всецело поддерживают это партнёрство». По словам Ивана Цецерского, при разработке программных мероприятий необходимо чётко определить тематику общественно значимых муниципальных проектов, например, по развитию и сохранению объектов коммунальной инфраструктуры, дорог местного значения, тротуаров, придомовых территорий, площадей, парков, спортивных и детских площадок.

В заключение члены палаты проголосовали за новый документ, большинством голосов приняв его за основу с учетом замечаний. На следующей неделе проект Положения о программе «Народный бюджет города Пскова» планируется направить для рассмотрения главе города и в Псковскую городскую Думу. Следующее заседание Общественной палаты муниципального образования «Город Псков» намечено на середину мая.