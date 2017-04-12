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Общество

Псковичей приглашают на вечер памяти автора городского гимна

Вечер памяти поэта, прозаика, публициста, критика, переводчика, автора текста гимна Пскова Станислава Золотцева состоится 21 апреля в 17:00 в Псковской городской библиотеке «Родник», носящей его имя. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, встреча, посвященная 70-летию со дня рождения Золотцева, будет называться «Созвучие поэзии и судьбы».

Артисты Псковского академического театра драмы Виктор Яковлев и Сергей Попков прочтут стихи Станислава Золотцева. Прозвучат песни на его стихи, написанные псковским композитором Татьяной Лаптевой и известным бардом Вячеславом Рахманом.

В мероприятии также примут участие псковские литераторы – прозаики Александр Казаков и Валерий Мухин, поэты Ирэна Панченко, Владимир Савинов и Андрей Беньяминов. Псковский литератор Татьяна Рыжова представит свою новую двуязычную книгу переводов.

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