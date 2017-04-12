О семейном путешествии по Африке смогу узнать псковичи 16 апреля

17:33, 12 апреля 2017, ПАИ

16 апреля в псковском клубе «Тропы» состоится встреча с путешественником Владимиром Снатенковым, который расскажет о семейном путешествии по Африке: о странах, природных красотах, животном мире национальных парков и людях разных уголков континента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Молоко и сено».

Владимир Снатенков путешествовал более чем в 130 странах мира. В 2008 году он вместе с женой, 15-летним и 10-летним сыновьями, а также 13-летней дочерью отправился в Африку на год, чтобы пересечь континент.

Владимир Снатенков был участником экспедиций и походов в пустынях, также он регулярно проводил фотовыставки в России и других странах. В 1996 он организовал автоэкспедицию, длившуюся 6 месяцев, из Европы через север Африки. Многократно в одиночку и с группами делал восхождения в Гималаях, на Тибете, на Каракоруме и Кунь-Луне, в Кордильерах и Андах, на Тянь-Шане и Памире; путешествовал в сложных тропических районах, в пустынях Гоби и Сахара проходил более 200 километровые маршруты в одиночку. Организовал фотоэкспедиции в удалённых районах России.

Встреча пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области (Псков, улица Пушкина, 13). Начало - в 17:00. Вход свободный

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.