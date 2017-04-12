Жители отремонтированного псковского двора пожаловались депутату облсобрания на «проезжую часть» под окнами

17:09, 12 апреля 2017, ПАИ

Заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова провела приём граждан в Региональной общественной приёмной Партии «Единая Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, за помощью к депутату обратилась жительница Пскова Галина Шентякова – член домового комитета многоквартирного дома на Рижском проспекте рассказала сразу о нескольких проблемах.

Псковичка пожаловалась, что их недавно отремонтированный двор превратился в «проезжую часть». По словам Галины Шентяковой, многочисленные автомобили в часы пик объезжают заторы по дворовой территории, зачастую не снижая скорости. «А во дворе гуляют мамы с маленькими детьми, люди пожилые. Всё-таки это территория для пешеходов, а получается, надо, выйдя из подъезда, посмотреть налево - посмотреть направо», - рассказала посетительница приёмной.

«Вопрос обеспечения безопасности пешеходов в сквозных дворах – конечно, очень важная задача», - согласилась Лидия Драгунова. Депутат пообещала письменно обратиться в государственную автоинспекцию и администрацию Пскова с просьбой проверить, насколько активен автомобильный трафик во дворе, всё ли сделано для обеспечения безопасности, и принять необходимые меры.

Кроме того, Галина Шентякова от имени домового комитета высказала претензии в адрес управляющей компании. Основные нарекания жильцов связаны с качеством обслуживания дворовой территории, а также с несоблюдением норм температуры воздуха в подъезде дома. Лидия Драгунова приняла решение в ближайшие дни выехать на место, провести личную встречу с представителями управляющей компании и разобраться в вопросе.

Обращение Марии Никандровой – жительницы улицы Льва Толстого также касалось благоустройства дворовой территории. Лидия Драгунова порекомендовала псковичке, пришедшей на приём, оставить заявку о включении их двора в партийный проект «Городская среда», направленного на создание качественных дворовых территорий и общественных пространств.