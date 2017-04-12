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Экономика

Белорусские голубика и клюква не попали в Псковскую область из-за отсутствия документов

11 апреля в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района был запрещен ввоз из Белоруссии партии посадочного материала – 260 саженцев голубики и клюквы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенную к ввозу на территорию РФ подкарантинную продукцию вернули на сопредельную территорию. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.

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