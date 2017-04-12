О «Генеральной уборке» рассказали активисты ОНФ студентам ПсковГУ

18:05, 12 апреля 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта инициировали проведение семинара для студентов Псковского государственного университета, посвященного экологическим проблемам региона и защите окружающей среды. В семинаре приняли участие представители профильных региональных ведомств и комитетов администрации области, в том числе Росприроднадзора, госкомитета области по природопользованию и охране окружающей среды, госкомитета области по делам строительства и ЖКХ, госуправления образования области, а также руководитель компании, оказывающей услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Студентам рассказали о нормах федерального законодательства об охране окружающей среды и их применении, о проблемах, связанных с загрязнением среды ТКО, об охране водных объектов от загрязнения, о ситуации со сбором, размещением и утилизацией мусора на территории региона. В Псковской области ежегодно производится порядка 240 тыс. тонн коммунальных отходов. В настоящее время разработана территориальная схема обращения с отходами. После ее утверждения будет разработана региональная программа по обращению с отходами, которая включит пункты по строительству объектов переработки отходов, ликвидации свалок и другие. Планируется достичь 100% обработки отходов и 50% отправления на вторичную обработку.

Докладчики отмечали, что основным источником образования отходов в регионе является население (63%), а также предприятия торговли и оказания услуг (27%). В составе ТКО преобладают пищевые отходы и бумага (по 24% каждый). Доля пластмассы и стекла составляет 16% и 11% соответственно. В ходе семинара были затронуты такие проблемы, как несанкционированный сброс мусора в лесах, на землях сельхозназначения. В основном несанкционированные свалки образуются там, где для населения не организованы места для сбора мусора. Докладчики отмечали необходимость повышения уровня культуры граждан путем экологического просвещения.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров и член регионального штаба Народного фронта Наталья Плявинская предложили студентам поучаствовать в реализации проекта. Елизаров представил интерактивную карту свалок и рассказал, как с ней работать.

«Ситуация с несанкционированными свалками на территории региона стоит остро. Если в городах еще более-менее организовано складирование и вывоз бытового мусора, то в сельской местности мусорные навалы выявляются почти повсеместно как на землях сельхозназначения, так и в лесополосе. Активисты Народного фронта фиксируют координаты несанкционированных свалок и инициируют их ликвидацию путем направления обращений в Росприроднадзор, госкомитет области по делам строительства и ЖКХ, администрации муниципалитетов и областную прокуратуру. Также мы сами принимаем участие в субботниках», – рассказал Елизаров. Он отметил, что с начала года выявлено и занесено на карту свалок более 60 адресов, на сегодняшний день убрано 7 несанкционированных свалок, по 39 ведется работа.

Общественники отметили важность просветительской экологической деятельности и формирования у граждан ответственности и заботливого отношения к окружающей среде. «Встречи активистов ОНФ с молодежью несут практический характер. Мы рассказываем о том, как каждый из молодых людей может повлиять на изменение окружающей их среды, как активисты ОНФ работают над выявлением проблемных мест и как добиваются конкретных результатов. Народный фронт создает общественные инструменты контроля. Мы хотим привлекать молодежь к активному участию в наших проектах, которые способствуют изменению жизни людей в лучшую сторону», – отметила Наталья Плявинская.