Определен оператор по проведению оценки псковских учреждений культуры

17:52, 12 апреля 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по культуре заключил договор с оператором на выполнение аналитических работ по сбору, обобщению и анализу информации для проведения независимой оценки качества оказания услуг подведомственными организациями в 2017 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, оценку проведёт Общественный совет по культуре.

Перечень организаций культуры, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества в 2017 году, размещен на сайте Госкомитета. Также на портале можно найти отработанные оператором на основании методических рекомендаций Минкультуры России анкеты. Анкетирование получателей услуг, изучение официальных сайтов организаций культуры пройдёт до 30 августа.

Посетители указанных организаций культуры могут принять участие в анкетировании непосредственно в самом учреждении либо путем заполнения анкет, размещенных на сайте комитета. Анкеты необходимо направлять на официальную почту госкомитета: cult-info@obladmin.pskov.ru для обработки оператором.