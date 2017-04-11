График дебатов и встреч с избирателями в Пскове обновила «Единая Россия»
Оргкомитет Псковского городского местного отделения «Единой России» уточнил темы проведения дебатов и встреч с избирателями участников предварительного голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Дебаты будут проходить по следующему графику:
|
№ п/п
|
Место проведения
|
№№
И.О
|
Дата проведения
|
Время проведения
|
Тема
дебатов
|
1.
|
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6
|
10
|
08.04.
|
11:00
|
Инфраструктура и ЖКХ
|
2.
|
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6
|
10
|
08.04.
|
13:00
|
Экология и защита окружающей среды
|
3.
|
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а
|
7
|
09.04.
|
11:00
|
Экология и защита окружающей среды
|
4.
|
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а
|
7
|
09.04.
|
13:00
|
Поддержка социально незащищенных слоев населения.
|
5.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова», улица 23 Июля, дом 9
|
2
|
15.04.
|
11:00
|
Доступность и качество образования
|
6.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова», улица 23 Июля, дом 9
|
2
|
15.04.
|
13:00
|
Городская среда
|
7.
|
МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», улица Текстильная, дом 18
|
13
|
15.04.
|
11:00
|
Городская среда
|
8.
|
МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», улица Текстильная, дом 18
|
13
|
15.04.
|
13.00
|
Инфраструктура и ЖКХ
|
9.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Розы Люксембург, дом 18
|
6
|
22.04.
|
11.00
|
Здравоохранение и демография
|
10.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Розы Люксембург, дом 18
|
6
|
22.04.
|
13.00
|
Инфраструктура и ЖКХ
|
11.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им. Л. И. Малякова», улица Печорская, дом 3
|
11
|
22.04.
|
11.00
|
Городская среда
|
12.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им. Л. И. Малякова», улица Печорская, дом 3
|
11
|
22.04.
|
13.00
|
Инфраструктура и ЖКХ
|
13.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина», улица Льва Толстого, дом 18
|
3
|
23.04.
|
11:00
|
Инфраструктура и ЖКХ
|
14.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина», улица Льва Толстого, дом 18
|
3
|
23.04.
|
13:00
|
Экология и защита окружающей среды
|
15.
|
МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5
|
5
|
23.04.
|
11:00
|
Экономика и промышленность
|
16.
|
МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5
|
5
|
23.04.
|
13:00
|
Городская среда
|
17.
|
МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, дом 1
|
1
|
13.05.
|
11:00
|
Молодёжная политика и спорт
|
18.
|
МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, дом 1
|
1
|
13.05.
|
13:00
|
Экономика и промышленность.
|
19.
|
ГБПОУ ПО «Агротехнический колледж», Ленинградское шоссе, дом 24
|
4
|
13.05.
|
11:00
|
Поддержка социально незащищенных слоев населения.
|
20.
|
ГБПОУ ПО «Агротехнический колледж», Ленинградское шоссе, дом 24
|
4
|
13.05.
|
13:00
|
Экономика и промышленность
|
21.
|
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5
|
9
|
14.05.
|
11:00
|
Доступность и качество образования
|
22.
|
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5
|
9
|
14.05.
|
13:00
|
Здравоохранение и демография
|
23.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица Алехина, дом 20
|
12
|
14.05.
|
11:00
|
Экономика и промышленность
|
24.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица Алехина, дом 20
|
12
|
14.05.
|
13:00
|
Городская среда
|
25.
|
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30
|
8
|
20.05.
|
11:00
|
Городская среда
|
26.
|
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30
|
8
|
20.05.
|
13:00
|
Экономика и промышленность
|
27.
|
МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2
|
15
|
20.05.
|
11:00
|
Молодёжная политика и спорт
|
28.
|
МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2
|
15
|
20.05.
|
13:00
|
Экономика и промышленность
|
29.
|
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С. В. Самойлова», Сиреневый бульвар, дом 15
|
14
|
21.05.
|
11:00
|
Экология и защита окружающей среды
|
30.
|
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С. В. Самойлова», Сиреневый бульвар, дом 15
|
14
|
21.05.
|
13:00
|
Поддержка социально незащищенных слоев населения
График встреч с избирателями участников предварительного голосования будет таким:
|
№ п/п
|
Дата проведения
|
Время проведения
|
Место проведения
|
1.
|
23.05.
|
18:30
|
МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, дом 1
|
2.
|
22.05.
|
18:30
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова», улица 23 Июля, дом 9
|
3.
|
24.05.
|
18:30
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина», улица Льва Толстого, дом 18
|
4.
|
25.05.
|
18:30
|
ГБПОУ ПО «Агротехнический колледж», Ленинградское шоссе, дом 24
|
5.
|
24.05.
|
18:30
|
МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5
|
6.
|
22.05.
|
18:30
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Розы Люксембург, дом 18
|
7.
|
23.05.
|
18:30
|
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства
№ 10», улица Юбилейная, дом 67а
|
8.
|
22.05.
|
18:30
|
МБОУ "Лицей № 4 "Многопрофильный", улица Коммунальная, дом 30
|
9.
|
23.05.
|
18:30
|
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5
|
10.
|
24.05.
|
18:30
|
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6
|
11.
|
25.05.
|
18:30
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им. Л. И. Малякова», улица Печорская, дом 3
|
12.
|
22.05.
|
18:30
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица Алехина, дом 20
|
13.
|
23.05.
|
18:30
|
МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», улица Текстильная, дом 18
|
14.
|
24.05.
|
18:30
|
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С. В. Самойлова», Сиреневый бульвар, дом 15
|
15.
|
25.05.
|
18:30
|
МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2