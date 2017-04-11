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Политика

График дебатов и встреч с избирателями в Пскове обновила «Единая Россия»

Оргкомитет Псковского городского местного отделения «Единой России» уточнил темы проведения дебатов и встреч с избирателями участников предварительного голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Дебаты будут проходить по следующему графику:

 

№ п/п

Место проведения

№№

И.О

Дата проведения

Время проведения

Тема

дебатов

1.       

МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6

10

08.04.

11:00

Инфраструктура и ЖКХ

2.       

МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6

10

08.04.

13:00

Экология и защита окружающей среды

3.       

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а

7

09.04.

11:00

Экология и защита окружающей среды

4.       

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а

7

09.04.

13:00

Поддержка социально незащищенных слоев населения.

5.       

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии  В. Ф. Маргелова», улица  23 Июля, дом 9

2

15.04.

11:00

Доступность и качество образования

6.       

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии  В. Ф. Маргелова», улица  23 Июля, дом 9

2

15.04.

13:00

Городская среда

7.       

МБОУ «Естественно-математический  лицей № 20»,  улица Текстильная, дом 18

13

15.04.

11:00

Городская среда

8.       

МБОУ «Естественно-математический  лицей № 20»,  улица Текстильная, дом 18

13

15.04.

13.00

Инфраструктура и ЖКХ

9.       

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Розы Люксембург, дом 18

6

22.04.

11.00

Здравоохранение и демография

10.   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Розы Люксембург, дом 18

6

22.04.

13.00

Инфраструктура и ЖКХ

11.   

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 24 им. Л. И. Малякова»,  улица Печорская, дом 3

11

22.04.

11.00

Городская среда

12.   

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 24 им. Л. И. Малякова»,  улица Печорская, дом 3

11

22.04.

13.00

Инфраструктура и ЖКХ

13.   

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 9 им. А. С. Пушкина», улица Льва Толстого, дом 18

3

23.04.

11:00

Инфраструктура и ЖКХ

14.   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина», улица Льва Толстого, дом 18

3

23.04.

13:00

Экология и защита окружающей среды

15.   

МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5

5

23.04.

11:00

Экономика и промышленность

16.   

МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5

5

23.04.

13:00

Городская среда

17.   

МБУК «Городской  культурный центр», площадь Победы, дом 1

1

13.05.

11:00

Молодёжная политика и спорт

18.   

МБУК «Городской  культурный центр», площадь Победы, дом 1

1

13.05.

13:00

Экономика и промышленность.

19.   

ГБПОУ ПО «Агротехнический колледж», Ленинградское шоссе, дом 24

4

13.05.

11:00

Поддержка социально незащищенных слоев населения.

20.   

ГБПОУ ПО «Агротехнический колледж», Ленинградское шоссе, дом 24

4

13.05.

13:00

Экономика и промышленность

21.   

МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5

9

14.05.

11:00

Доступность и качество образования

22.   

МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5

9

14.05.

13:00

Здравоохранение и демография

23.   

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 3», улица Алехина, дом 20

12

14.05.

11:00

Экономика и промышленность

24.   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица Алехина, дом 20

12

14.05.

13:00

Городская среда

25.   

МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30

8

20.05.

11:00

Городская среда

26.   

МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30

8

20.05.

13:00

Экономика и промышленность

27.   

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2

15

20.05.

11:00

Молодёжная политика и спорт

28.   

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2

15

20.05.

13:00

Экономика и промышленность

29.   

МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С. В. Самойлова»,  Сиреневый бульвар, дом 15

14

21.05.

11:00

Экология и защита окружающей среды

30.   

МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С. В. Самойлова»,  Сиреневый бульвар, дом 15

14

21.05.

13:00

Поддержка социально незащищенных слоев населения

 

График встреч с избирателями участников предварительного голосования будет таким:

 

№ п/п

Дата проведения

Время проведения

Место проведения

1.       

23.05.

18:30

МБУК «Городской  культурный центр», площадь Победы, дом 1

2.       

22.05.

18:30

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова», улица  23 Июля, дом 9

3.       

24.05.

18:30

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 9 им. А. С. Пушкина», улица  Льва Толстого, дом 18

4.       

25.05.

18:30

ГБПОУ ПО «Агротехнический колледж», Ленинградское шоссе, дом 24

5.       

24.05.

18:30

МБУК «Дом офицеров»,  улица Комдива Кирсанова, дом 5

6.       

22.05.

18:30

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа    № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Розы Люксембург, дом 18

7.       

23.05.

18:30

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства

 № 10», улица Юбилейная, дом 67а

8.       

22.05.

18:30

МБОУ "Лицей № 4 "Многопрофильный", улица Коммунальная, дом 30

9.       

23.05.

18:30

МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5

10.   

24.05.

18:30

МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6

11.   

25.05.

18:30

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 24 им. Л. И. Малякова»,  улица Печорская, дом 3

12.   

22.05.

18:30

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 3», улица Алехина, дом 20

13.   

23.05.

18:30

МБОУ «Естественно-математический  лицей № 20»,  улица Текстильная, дом 18

14.   

24.05.

18:30

МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С. В. Самойлова»,  Сиреневый бульвар, дом 15

15.   

25.05.

18:30

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2
 
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