Фильм об однодневном существовании музея-квартиры Иосифа Бродского покажут в Пскове

17:54, 12 апреля 2017, ПАИ

С 24 по 30 апреля в Пскове в проекте «Молоко и Сено» покажут лучшие фильмы международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, 25 апреля в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области представят фильм Павла Медведева «Земля Иосифа» о музее Иосифа Бродского в Петербурге, который проработал всего один день.

Начало кинопоказа - в 19:00. Стоимость билета – 150 рублей (в продаже всего 50 штук). Приобрести билеты можно в кассе Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина.

«В Петербурге много разных музеев. Больших и маленьких, помпезных и скромных. Но, наверное, самая длинная и запутанная история у Музея-квартиры Иосифа Бродского «Полторы комнаты», - отметил режиссер фильма Павел Медведев. По его словам, съемочная группа фильма «Один день или полторы комнаты Иосифа Бродского» снимала все, что происходило в музее в день открытия.