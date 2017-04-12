Активные учащиеся из псковского СИЗО получили награды

17:37, 12 апреля 2017, ПАИ

Несовершеннолетние учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 получили дипломы, почетные грамоты за участие в конкурсах, викторинах и познавательно-спортивных мероприятиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева мероприятия, в которых участвовали ребята, посвящались определенным датам и событиям. Это были как литературные викторины, так и художественные, спортивные конкурсы. Подготовка проходила на тематических занятиях, организованных педагогом.

«Среди примеров достигнутых успехов можно выделить творческую работу учащегося 6 класса под названием «Остановите туберкулез, пока я жив», представленную на областном смотре-конкурсе детских плакатов, проводимом региональным отделением Российского Красного Креста в рамках социального проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (продолжение)» и посвященных всемирному дню борьбы с этим заболеванием. Она была признана лучшей в номинации «Художественное мастерство», - отметили в пресс-службе УФСИН.

«Принимайте участие в мероприятиях, которые расширяют ваш кругозор, умейте преодолевать трудности и стремиться к победам», - напутствовала учеников Наталья Афанасьева.