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Общество

16 домов обследовали пожарные в Дновском районе

12 апреля в деревнях Филиппково и Дачное Дновского района прошел противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото с 60.mchs.gov.ru

В ходе рейда специалисты провели обследование 16 домовладений и прилегающих к ним территорий, разъяснили местным жителям требования пожарной безопасности в весенне-летний период и распространили 28 агитационных материалов.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Также сотрудники МЧС напомнили гражданам телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, сообщили об обстановке с пожарами на территории Дновского района и основных причинах возгораний в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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