Как правильно выбрать продукты к Пасхе советует псковский Роспотребнадзор

19:26, 12 апреля 2017, ПАИ

Как правильно выбрать продукты к Пасхе советуют специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает населению основные правила при выборе пищевых продуктов, чтобы впечатления от праздника не были омрачены последующими неприятностями со здоровьем.

Куриные пищевые яйца, должны соответствовать требованиям, установленным нормативной и технической документацией, а также гигиеническим требованиям к пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья. Запрещается реализация яиц: без маркировки, без ветеринарного свидетельства, с нарушением целостности упаковки и в загрязненной таре, при отсутствии необходимых условий для соблюдения температурных и влажностных условий хранения, из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам, а также с загрязненной и поврежденной скорлупой, с истекшими сроками годности.

Продажа яиц в мелкорозничной сети осуществляется при температуре не выше +20 градусов и не ниже 0 градусов. Качество яиц в местах их продажи можно проверить на на овоскопе.

Красить яйца следует безопасными натуральными или пищевыми красителями: лук (обычный и красный) - коричневый; чай каркаде - синий; берёзовые листья - салатовый и жёлтый; свекольный сок – бордовый и розовый; шпинат - зелёный; скорлупа грецкого ореха - жёлтый; куркума - оранжевый.

При выборе молочных продуктов необходимо внимательно изучить информацию, нанесенную на потребительскую упаковку, если фасование продукции осуществляется организациями розничной торговли, то информация доводятся до потребителя любым способом, обеспечивающим возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции.

Информация в обязательном порядке должна содержать следующие основные сведения: наименование продукта переработки молока; массовая доля жира (в процентах); дату ее изготовления, срок ее годности и условия хранения; условия хранения после вскрытия упаковки, если качество и безопасность продукта при этом меняется; наименование и местонахождение изготовителя продуктов переработки молока; масса нетто или объем продукта переработки молока; состав продукта переработки молока с указанием входящих в него компонентов; пищевая ценность продуктов переработки молока, произведенных из цельного молока; содержание в готовом обогащенном продукте микро- и макроэлементов, витаминов, других используемых для обогащения продукта веществ с указанием отношения количества добавленных в продукт веществ к суточной дозе их потребления и особенностей употребления продукта; сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов.

Не следует покупать молочные продукты у случайных продавцов, а только в специализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием для сохранения качества и безопасности молочной продукции.

Необходимо обращать внимание на целостность упаковки, не стоит приобретать продукт с явными признаками недоброкачественности (плесневение, скисание, брожение, ослизнение, заветренность и т.д.), не следует покупать молочные продукты, если они хранятся без холодильного оборудования. Если возникли сомнения в качестве и безопасности молочной продукции, впокупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства о техническом регулировании (декларация о соответствии).

Доброкачественная мука обладает слабовыраженным приятным, чуть сладковатым вкусом. В муке не допускаются кислый, горький или явно сладкий вкус, а также посторонние привкусы. Мука любого вида при разжевывании не должна давать ощущения хруста на зубах; хруст вызывается измельченными минеральными примесями. Свежая мука обладает специфическим слабовыраженным, приятным запахом. Несвойственны доброкачественной муке запах затхлости, плесени и любой посторонний запах.

Самый нежный сорт муки — это высший. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, чтобы она могла «дышать» и дольше сохранять свои свойства. Качественная мука должна быть без посторонних включений.

Покупая охлажденную рыбу, необходимо обращать внимание, чтобы рыба не была побитой, была с чистой поверхностью тела, без мутной слизи. Чешуя у свежей рыбы блестящая, выдергивается с трудом. Жабры имеют окрас от темно-красного до розового цвета, без мутной слизи. Масса глазури (ледяной корочки) нанесенной на рыбную продукцию не должна превышать 5% от массы продукта, а для моллюсков и креветок – не более 8% (данная информация должна быть указана на маркировке). В рыбной продукции в вакуумной упаковке не должно быть взвеси и жидкости.

При выборе икры предпочтение следует отдавать продукции выработанной по ГОСТу. Икра, изготовленная по Техническим условиям, которые разрабатываются самим производителем, зачастую не отвечает общепризнанным стандартам. Обратите внимание, что хранят икру зернистую при температуре от -4 до -8 градусов. Чтобы избежать порчу продукции до окончания срока годности, данные условия хранения следует соблюдать как в организациях торговли, так и дома.

Отметим, что пасхальный стол жителям Псковской области обойдётся в 659 рублей. Подробности о стоимости праздничных продуктов можно прочесть здесь.