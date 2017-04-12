Штраф в 200 тысяч заплатит руководитель предприятия в Дновском районе, скрывший от налогов 6,5 млн рублей

19:37, 12 апреля 2017, ПАИ

Руководитель одного из муниципальных предприятий Дновского района приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя муниципального предприятия Дновского района, осуществляющего деятельность в сфере оказания коммунальных услуг населению. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ.

В суде установлено, что руководитель предприятия при наличии задолженности по налогам на сумму свыше 2 млн 250 тысяч рублей искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах.

Во исполнение требований руководителя предприятия денежные средства, минуя расчетные счета организации, на расчетные счета кредиторов - всего на общую сумму более 6,5 млн рублей.

С учетом личности обвиняемого, ранее не судимого, суд назначил ему наказание в виде штрафа.