Осуждённые идрицкой колонии сыграли в «Что? Где? Когда?»

19:46, 12 апреля 2017, ПАИ

Осуждённые исправительной колонии в Идрице (Себежский район) сыграли в «Что? Где? Когда?» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, финальное противостояние команд, показавших лучший результат по итогам игр первого квартала, длилось более 2 часов.

В финал вышли три команды, каждая из которых занимала лидирующие позиции на разных игровых этапах. Мероприятие проходило в соответствии с правилами телевизионной версии игры: на каждый заданный вопрос давалась одна минута на размышление, право дополнительного времени и досрочный ответ.

В результате победу одержала команда «Странники», доказав свое интеллектуальное превосходство над соперниками уже не в первый раз.

"Впереди у участников новый сезон игр, в котором будет заявлено еще больше команд, а значит и накал схватов будет сильнее. Это мероприятие проходит в учреждении ежеквартально и направлено на формирование у осужденных уважительного отношения к обществу и повышение образовательного уровня, - отметил начальник воспитательного отдела колонии Николай Антонов.