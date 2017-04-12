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Общество

Осуждённые идрицкой колонии сыграли в «Что? Где? Когда?»

Осуждённые исправительной колонии в Идрице (Себежский район) сыграли в «Что? Где? Когда?» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, финальное противостояние команд, показавших лучший результат по итогам игр первого квартала, длилось более 2 часов.

В финал вышли три команды, каждая из которых занимала лидирующие позиции на разных игровых этапах. Мероприятие проходило в соответствии с правилами телевизионной версии игры: на каждый заданный вопрос давалась одна минута на размышление, право дополнительного времени и досрочный ответ.

В результате победу одержала команда «Странники», доказав свое интеллектуальное превосходство над соперниками уже не в первый раз.

"Впереди у участников новый сезон игр, в котором будет заявлено еще больше команд, а значит и накал схватов будет сильнее. Это мероприятие проходит в учреждении ежеквартально и направлено на формирование у осужденных уважительного отношения к обществу и повышение образовательного уровня, - отметил начальник воспитательного отдела колонии Николай Антонов.

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