5 мая в Пскове состоится репетиция Парада Победы

19:54, 12 апреля 2017, ПАИ

12 апреля в Пскове состоялось заседание городского оргкомитета по празднованию 72-й годовщины Великой Победы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В рабочем режиме участники заседания обсудили общую концепцию шестидневных (с 3 по 9 мая) торжеств, схемы размещения праздничных площадок, места траурных мероприятий, организацию Парада Победы и народных гуляний.

Одно из первых массовых мероприятий - легкоатлетический пробег на призы газеты «Псковская правда» - пройдет 4 мая в центре Пскова, в связи с чем частично движение автотранспорта с 14:30 до 17 часов будет перекрыто. Организаторы просят горожан с пониманием отнестись к временным транспортным неудобствам. «Легкоатлетическая эстафета - это один из символов 9 мая для Пскова. Изменить ее маршрут - значит, в угоду нашему комфорту, забыть о том, что впервые наши деды бежали по улицам разрушенного, но освобожденного города» - подчеркнул председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов.

Торжественно-траурные мероприятия на воинских захоронениях областного центра, которые уже начали приводить в порядок, в этом году пройдут чуть раньше - 5 мая. Это связано с тем, что далее следуют 4-дневные выходные, а в церемониалах традиционно принимают участие школьники и студенты.

С 6 по 8 мая в микрорайонах города будут работать фронтовые агитбригады, в Зеленом театре пройдет показ кинофильмов военной тематики. В 16:00 8 мая по традиции на Могиле неизвестного солдата состоится траурный ритуал. Парад 9 мая с участием военнослужащих Псковского гарнизона и военной техники начнется в 10:00, затем пройдет плацконцерт, далее - Парад победителей и Бессмертный полк. Затем концертная программа ждет псковичей в Зеленом театре, интерактивные площадки будут работать в Летнем саду, Детском парке и зеленом театре. Завершится День Победы салютом в 23:00.

Отметим, в этом году организаторы подготовили необычный сценарий для плацконцерта. Репетиция Парада Победы с участием военной техники на площади Ленина приказом командира Псковского гарнизона намечена на 18.00 5 мая, прогон военной техники - на 21:00. Схемы перекрытия движения автотранспорта будут сообщены дополнительно.

Участники оргкомитета обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка на массовых мероприятиях, взаимодействия с советом ветеранов, центром «Патриот», МЧС, «Скорой помощью». Уборку праздничного пространства обеспечит Управление городского хозяйства, торговлю - отдел потребительского рынка и услуг совместно с МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга».