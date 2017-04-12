В областной библиотеке пройдёт презентация материалов из коллекции «Открытый космос»

20:00, 12 апреля 2017, ПАИ

13 апреля в 16:30 в региональном центре Президентской библиотеки на Профсоюзной, 2 пройдет презентация электронных ресурсов для учащихся 4 классов гуманитарного лицея.

Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки, ребята познакомятся с материалами из коллекции «Открытый космос», узнают историю развития космонавтики, смогут увидеть номер ленинградской газеты «Смена» от 13 апреля 1961 года, в которой был опубликован материал «О первом в мире полёте человека в космическое пространство».

Лицеисты увидят кадры с космодрома Байконур, снятые 12 апреля 1961 года: будущий первый космонавт Земли едет в автобусе к месту старта, прощается с конструктором Королёвым, затем устраивается в кабине и – взлетает. В кинохронике, представленной ребятам, можно будет увидеть второго советского космонавта Германа Титова и единственную в мире женщину, совершившую космический полёт в одиночку, Валентину Терешкову.

Специалисты библиотеки представят забавные и интересные факты о космосе и космических явлениях, совершат с ребятами «полет по межпланетным просторам», в ходе которого надо будет решать космические ребусы и задачи для успешного завершения космической миссии.