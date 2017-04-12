Встреча из цикла «Портрет Псковского региона» состоялась в областной библиотеке

20:32, 12 апреля 2017, ПАИ

В Псковской областной библиотеке в отделе технико-экономической и сельскохозяйственной литературы прошло информационно-просветительское мероприятие «Предпринимательство Псковского региона» из цикла «Портрет Псковского региона». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

На встрече присутствовали студенты факультета менеджмента ПсковГУ. Заведующая отделом технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Елена Сёренсен представила собравшимся рекомендательный указатель литературы «Предпринимательство Псковского региона: прошлое и настоящее», который вышел в 2016 году. В издании излагаются исторические факты становления и развития Российского и Псковского делового мира. Включены материалы, охватывающие XI -начало XXI веков.

В приложении к изданию приводятся имена известных псковских купеческих фамилий - Петра Дионисовича Батова, Сергея Ивановича Поганкина, Черновых, Старковых, Гундаревых, Норкиных.и многих других, промышленных и торговых фирм, банков.

Елена Сёренсен отметила, что издание призвано показать истинную историческую миссию псковского предпринимательства. Елена Киселева, заведующая отделом краеведческой литературы рассказала об истории становления предпринимательства на Псковской земле, которая неразрывно связана с развитием предпринимательства всей России, о вкладе псковичей в развитие экономики нашей страны.

Сотрудник отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Диана Васильева провела для студентов электронную презентацию информационных ресурсов по теме «Предпринимательство». Она представила издания из фонда отдела по теории и методике обучения предпринимательству, о стратегии развития бизнеса и практическом подходе к нему, об организации бизнеса с нуля и бизнес-планировании развития предприятия, учете и отчетности индивидуального предпринимателя.

Во встрече принял участие практикующий бухгалтер, налоговый консультант Денис Дубков. Он выступил с сообщением «Сравнение основных организационно-правовых форм предпринимательства».