Выставка в честь исследовательницы псковского зодчества откроется в музее-квартире Спегальского

20:11, 12 апреля 2017, ПАИ

14 апреля в 15:00 в мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского на Октябрьском проспекте, 14-74 откроется выставка «Во Пскове вешнем…» Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее, экспозиция посвящена 95-летию Елены Морозкиной (1922-1999).

Елена Морозкина - архитектор-реставратор, исследователь псковского зодчества, автор многочисленных трудов по истории и архитектуре Пскова, искусствовед, поэт. Тема диссертации Морозкиной – церковное зодчество Пскова с XII по начало XVIII века. «Десять лет жизни я положила на свой труд… Я исходила и изъездила Псковщину, изучив в натуре и по документам 85 памятников зодчества древнего Пскова, включая ансамбли Крыпецкого и Мальского монастырей, выполнив их обмеры», – рассказала в одной из своих книг Елена Николаевна.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II назвал жизнь Морозкиной «примером бескорыстного служения делу и Родине. Она обследовала более ста памятников псковской церковной архитектуры XII-XVII веков, многие из которых спасла от гибели, добилась постановки на государственную охрану более 20 храмов и двух монастырей – Мальского и Крыпецкого, а в начале 1990-х помогала их возрождению».

Елена Морозкина родилась 16 апреля 1922 года в местечке Черный Бор (Смоленск), в семье медиков «старого закала». Ее юность пришлась на годы Великой Отечественной войны. В 19 лет Елена Николаевна добровольцем пошла на фронт. Три с половиной года Елена Николаевна служила рядовым в зенитной части — пулемётной роте 289-го Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Воспоминания о войне неоднократно становились в дальнейшем темой её стихов. За службу в артиллерийском подразделении Морозкина награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени.

На выставке будут представлены книги Елены Морозкиной, фотографии, заметки, медали, личные вещи, в том числе, коллекция значков. Выставка продлится с 14 апреля по 30 июня.

Вход свободный при покупке билета в мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского.