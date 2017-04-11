0
15:45
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет
12:02
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
17:52
Живее всех живых
16:41
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
12:45
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
23:34
Научные чтения «Библиотека в усадьбе» проведёт Пушкинский заповедник
13:16
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ
Еще новости
Культура

Выставка в честь исследовательницы псковского зодчества откроется в музее-квартире Спегальского

14 апреля в 15:00 в мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского на Октябрьском проспекте, 14-74 откроется выставка «Во Пскове вешнем…» Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее, экспозиция посвящена 95-летию Елены Морозкиной (1922-1999).

Елена Морозкина - архитектор-реставратор, исследователь псковского зодчества, автор многочисленных трудов по истории и архитектуре Пскова, искусствовед, поэт. Тема диссертации Морозкиной – церковное зодчество Пскова с XII по начало XVIII века. «Десять лет жизни я положила на свой труд… Я исходила и изъездила Псковщину, изучив в натуре и по документам 85 памятников зодчества древнего Пскова, включая ансамбли Крыпецкого и Мальского монастырей, выполнив их обмеры»,  – рассказала в одной из своих книг Елена Николаевна.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II назвал жизнь Морозкиной «примером бескорыстного служения делу и Родине. Она обследовала более ста памятников псковской церковной архитектуры XII-XVII веков, многие из которых спасла от гибели, добилась постановки на государственную охрану более 20 храмов и двух монастырей – Мальского и Крыпецкого, а в начале 1990-х помогала их возрождению».

Елена Морозкина родилась 16 апреля 1922 года в местечке Черный Бор (Смоленск), в семье медиков «старого закала». Ее юность пришлась на годы Великой Отечественной войны. В 19 лет Елена Николаевна добровольцем пошла на фронт. Три с половиной года Елена Николаевна служила рядовым в зенитной части — пулемётной роте 289-го Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Воспоминания о войне неоднократно становились в дальнейшем темой её стихов. За службу в артиллерийском подразделении Морозкина награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени.

На выставке будут представлены книги Елены Морозкиной, фотографии, заметки, медали, личные вещи, в том числе, коллекция значков. Выставка продлится с 14 апреля по 30 июня.

Вход свободный при покупке билета в мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет
11 апреля 2017
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет 1
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
11 апреля 2017
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
10 апреля 2017
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор 1
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
08 апреля 2017
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
Научные чтения «Библиотека в усадьбе» проведёт Пушкинский заповедник
05 апреля 2017
Научные чтения «Библиотека в усадьбе» проведёт Пушкинский заповедник
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ
04 апреля 2017
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ 10
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году
02 апреля 2017
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году 3
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии
31 марта 2017
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии 2

Идет загрузка...