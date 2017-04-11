Выставка доспехов и вооружения Западной Европы XVI-XVII веков начнёт работу в Приказной палате

20:42, 12 апреля 2017, ПАИ

В Приказной палате Псковского кремля начнёт работу обновлённая выставка кузнеца-доспешника Сергея Нурматова (Августа) из Могилева (Белоруссия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Не первый год работы этого мастера экспонируются в Приказной палате. Псковичи и гости города смогли познакомиться с несколькими его выставками: «Орудия пыток Средневековой Европы», «Доспехи и вооружение Западной Европы XVI – XVII вв.», «Черные всадники», пользовавшиеся большим успехом.

В выставочном зале Приказной палаты выставят гусарские, мушкетёрские и пикинёрские доспехи, которые указывают на разнообразие родов войск, действовавших на территории Европы в XVI-XVII вв.

"Интерес представляет доспех в «максимилиановском» стиле XVI в., имеющий рифление - неслыханное по тем временам новшество, увеличивающее прочность доспеха. Посетителей выставки очень впечатляет конный полудоспех, на изготовление которого требуется много сил и времени", - рассказали в музее.

Выставка начнет работу 14 апреля с 11:00 в здании Приказной палаты (Кремль, 4, первый этаж). Стоимость билетов для взрослых - 100 рублей, для студентов, пенсионеров, школьников - 50 рублей.

Телефон для справок: (8112) 72-45-74.