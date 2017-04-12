Американские журналисты устроили «базар» в особняке МИД РФ

20:22, 12 апреля 2017, ПАИ

12 апреля американские журналисты из пула госсекретаря США Рекса Тиллерсона устроили «базар» на открытии переговоров главы американской дипломатии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в особняке МИД РФ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

По её словам, когда дипломаты вошли в зал, американские журналисты «истошно закричали со всех сторон: «Mr. Lavrov, Mr. Lavrov».

«Особняк вздрогнул. Такого «базара» его столетние своды не помнили. «Кто вас учил манерам?» - спросил глава МИД. Все затихли. Лавров произнес речь, дал слово американскому коллеге, выдержал паузу и сказал: «Теперь можете кричать, если хотите», - отметила Мария Захарова.

Американские журналисты замолкли, но после речи Тиллерсона снова начали выкрикивать вопросы, на этот раз адресованные госсекретарю. Однако и эти вопросы остались без ответа, сообщает ТАСС.