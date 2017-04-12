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Госдума проголосовала за перенос выборов президента

В первом чтении Госдума приняла пакет законопроектов, который позволяет перенести выборы президента в 2018 году с 11 на 18 марта и предполагает отмену открепительных удостоверений, сообщает РИА Новости.

Выборы главы государства проходят во второе воскресенье марта. Согласно поправкам, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, то день голосования переносится на следующее – то есть третье – воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта.

Авторами законопроекта стали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков. 

Предполагается также отмена открепительных удостоверений на президентских выборах. Планируется, что граждане, которые в день голосования находятся не по месту регистрации, смогут подать заявление о включении в списки по месту пребывания.

Процедуру подачи обращения определит ЦИК, а информация будет передаваться в избирательную комиссию по месту постоянной регистрации избирателя, который исключит человека из своего списка.

Парламентарии также предлагают создать единую базу данных всех поданных заявлений, чтобы исключить вероятность подачи одним избирателем нескольких обращений. Списки избирателей должны быть созданы не позднее, чем за 11 дней до голосования.

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