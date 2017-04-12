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Экономика

За неуплату страховых взносов работодателям будет грозить уголовная ответственность

Минтруд поддержал возврат к уголовной ответственности для работодателей за неуплату страховых взносов. Как сообщает «Российская газета», об этом заявил глава ведомства Максим Топилин.

 

Максимальный срок заключения может составить до семи лет, или нарушителям грозят штрафы до двух миллионов рублей.

Наказание ожидает не только юрлиц, но и граждан, которые нанимают на работу кого-либо, выплачивают им деньги, но не перечисляют с этих сумм страховые взносы. Инициатива уже согласована в Правительстве.

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