Святой запаса

10:55, 13 апреля 2017, ПАИ

Тысячи загадок и несметное богатство. Хранилища Псковского музея-заповедника полны бесценных шедевров, но посмотреть на них пока не получится: великое собрание значительно превосходит выставочные площади, и коллекция на 80% недоступна для широкой публики. Прекрасные, но полузабытые и вовсе неизвестные большинству произведения оказались в резерве. А вот, к примеру, в Эрмитаже, в его фондовом корпусе, проложили экскурсионный маршрут в километр, благо деньги и пространство, организованное на них, позволяют. Мы же, в сотрудничестве с музеем, устроим открытый показ в режиме онлайн. Как говорится, для искусства ничего не жалко, и на сайте Псковского агентства информации стартует познавательный проект под названием «Золотой запас». В него войдет самое исключительное из того наследия, что сегодня скрыто от глаз посетителей псковского музея.

А начнём, пожалуй, со святого. Совсем скоро его образ удивит наших культурных соседей, петербуржцев. Жителям Северной столицы представится редкий случай созерцать деревянную резную скульптуру «Николай Можайский».

Потому как скульптурным изображениям святого в псковских храмах не молятся, необычный образ бережно хранит музей. Тем не менее и в XX, и в XXI веках памятник приходил в состояние, требующее реставрации, и в этой связи дважды побывал во Всероссийском художественном центре имени академика Грабаря. Так что, кроме специалистов, его почти никто не видел, а полюбоваться есть чем.

Резные скульптуры Николая Можайского в нашей области хранятся только в Псково-Печерской обители. Однако «музейный» образ святителя — мощный и объемный. Памятник высотой 174 сантиметра сразу обращает на себя внимание. Максимальное приближение к человеку, божественный и грозный лик, нечто «пришедшее во спасение», напоминающее о духовном и вечном.

На левой руке он держит храм, а в правой - меч, который, к сожалению, был утрачен. Такой тип называется «Можайский» не случайно. По преданию, в XIII-XIV веках преподобный спас город Можайск, явившись монголо-татарам именно в таком обличье. Тогда устрашенные знамением враги в ужасе бежали.

Невзирая на чудеса, которые приписывают святителю Николаю, этот вариант его воплощения православные псковичи отвергли. И произошло это в 1540 году, когда в Псков приехали переходцы с иных земель и привезли три впечатляющие скульптуры. То были два Николы и Параскева Пятница. И как, вы думаете, их встретили? Всего-навсего как «болванные изображения». Ритуальный осмотр и полное неприятие.

Но уничтожать дорогущие «языческие статуи» не стали, а решили отправить их в Новгород, архиепископу Макарию, который, к счастью, был человеком широких взглядов и истинным эстетом. Он трактовал творения иначе и решил, что они вполне уместны в храмах. Волю владыки псковичам пришлось исполнить.

Откуда известно? История эта описана на тыльной стороне сохранившейся скульптуры. На ней же позднее появился текст о реставрации стрельцами, которые жили на Полонище (так называлась территория Окольного города до того, как в конце XV века было построено пятое, внешнее кольцо крепостных стен Пскова). Мастера того времени внесли свою лепту и даже немного изменили образ святого. Следы их работы до сих пор заметны в том, как написаны одежды с пышным барочным орнаментом.

Куда исчезли еще два «неправильных» изваяния — загадка, так же как и то, откуда они прибыли. Многие эксперты полагают, что щедрые дары псковичам доставили с территории современной Белоруссии, где хорошо была развита школа резьбы не только иконостасов, но и подобных скульптур. Так ли на самом деле было — тайна за семью печатями.

Главное, что интереснейшая «единица хранения» теперь стала достоянием общественности. Уже 27 апреля псковский Николай Можайский будет представлен на выставке в Русском музее, посвященной тому самому архиепископу Макарию, который еще несколько веков назад его понял и принял.

Псковское агентство информации благодарит за предоставленную информацию и фотографии хранителя коллекции икон, заведующую отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольгу Васильеву.