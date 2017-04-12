Роскомнадзор наказал Первый канал за передачи о Шурыгиной

21:18, 12 апреля 2017, ПАИ

Роскомнадзор принял адекватные меры административного воздействия в отношении Первого канала в связи с выходом в эфир нескольких выпусков программы «Пусть говорят» о несовершеннолетней Диане Шурыгиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве не уточнили о каких именно мерах идет речь.

Диана Шурыгина – 17-летняя жительница Ульяновска, которая стала известна после участия в программе «Пусть говорят». Девушка заявила, что стала жертвой изнасилования совершеннолетним Сергеем Семеновым, который был приговорен судом к 8 годам лишения свободы (позднее срок был сокращен до 3 лет и 3 месяцев).

Появление девушки в эфире телеканала вызвало дискуссию о виновности или невиновности молодого человека. Вышло пять эфиров «Пусть говорят» с участием Дианы Шурыгиной.