На Украине заговорили об упразднении президентского поста

21:33, 12 апреля 2017, ПАИ

На Украине следует упразднить должность президента и ввести парламентскую форму правления, заявил народный депутат Верховной рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат отметил, что страна «наступает на одни и те же грабли» в вопросе выборов главы государства.

«Приходит президент, становится у власти, вроде нормальный, а потом окружение внушает ему годами, что он гениальный и безошибочный, — и все», — отметил Рабинович.

В парламенте «более живая ситуация», так как проще найти противовесы, а большинство может превратиться в меньшинство и наоборот, уверен депутат.

Рабинович также назвал правящую коалицию в парламенте «незаконной», заявив, что она «захватила власть» и «может грабить страну безнаказанно».

«Эта власть привела к обнищанию народа, а нам правительство каждый день рассказывает, что стало жить лучше. Кому стало жить лучше? Страну разворовали и заложили МВФ, деревья рубим, медицину и образование губим, молодежь выталкиваем за границу, пенсионеров обкладываем налогами и убиваем ценами на лекарства, бизнес душим», — подчеркнул Рабинович.