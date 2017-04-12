Слушатели Центра профессиональной подготовки псковского УМВД приняли присягу

21:39, 12 апреля 2017, ПАИ

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония проходила в помещении музея псковской полиции. Учеба 19 молодых стражей порядка продолжалась в течение нескольких месяцев. Принятие присяги стало завершением напряженной программы профессиональной подготовки.

С этим событием полицейских поздравили врио начальника Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области полковник полиции Владимир Куприянов и председатель Общественного совета при УМВД полковник милиции в отставке Джемал Малышев. Они напомнили виновникам торжества, что главной задачей сотрудников полиции остается защита прав и законных интересов граждан, оказание помощи каждому, кто в ней нуждается.

Затем полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Вскоре слушатели приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.