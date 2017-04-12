0
22:16
Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными
19:26
Как правильно выбрать продукты к Пасхе советует псковский Роспотребнадзор
17:51
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
16:41
Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)
16:34
Логотип и сайт появились у псковского гастрономического форума «Вкус без границ»
16:28
Тайны закулисья конкурса «Миссис Псков – 2017» увидят 12 апреля зрители «РЕН-ТВ Псков»
15:38
На перекрестке улиц Калинина и Кузнецкой в Пскове появится светофор с кнопкой для пешеходов
Еще новости
Общество

Слушатели Центра профессиональной подготовки псковского УМВД приняли присягу

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония проходила в помещении музея псковской полиции. Учеба 19 молодых стражей порядка продолжалась в течение нескольких месяцев. Принятие  присяги стало завершением напряженной программы профессиональной подготовки.

С этим событием полицейских поздравили врио начальника Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области полковник полиции Владимир Куприянов и председатель Общественного совета при УМВД полковник милиции в отставке  Джемал Малышев. Они напомнили виновникам торжества, что главной задачей сотрудников полиции остается защита прав и законных интересов граждан, оказание помощи каждому, кто в ней нуждается.

Затем полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию  правопорядка и общественной безопасности.

Вскоре слушатели приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными
12 апреля 2017
Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными
Как правильно выбрать продукты к Пасхе советует псковский Роспотребнадзор
12 апреля 2017
Как правильно выбрать продукты к Пасхе советует псковский Роспотребнадзор
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
12 апреля 2017
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)
12 апреля 2017
Платоническая нелюбовь: ПАИ-live с Иваном Николаевым (ВИДЕО)
Логотип и сайт появились у псковского гастрономического форума «Вкус без границ»
12 апреля 2017
Логотип и сайт появились у псковского гастрономического форума «Вкус без границ»
Тайны закулисья конкурса «Миссис Псков – 2017» увидят 12 апреля зрители «РЕН-ТВ Псков»
12 апреля 2017
Тайны закулисья конкурса «Миссис Псков – 2017» увидят 12 апреля зрители «РЕН-ТВ Псков»
На перекрестке улиц Калинина и Кузнецкой в Пскове появится светофор с кнопкой для пешеходов
12 апреля 2017
На перекрестке улиц Калинина и Кузнецкой в Пскове появится светофор с кнопкой для пешеходов
На бесплатные экскурсии отправятся победители конкурса «Я пеку псковский пирог»
12 апреля 2017
На бесплатные экскурсии отправятся победители конкурса «Я пеку псковский пирог» 1

Идет загрузка...