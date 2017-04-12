ГУ МЧС: Защитные сооружения гражданской обороны в Псковской области находятся в постоянной готовности

21:45, 12 апреля 2017, ПАИ

12 апреля представители СМИ побывали в одном из защитных сооружений Пскова – на железнодорожной станции «Псков».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, это защитное сооружение предназначено для укрытия 60 человек, которые обеспечивают функционирование работы станции в случае чрезвычайной ситуации и опасностей, таких как военные действия, химическое заражение. Люди могут пребывать в защитных сооружениях гражданской обороны станции «Псков» автономно до 3 суток.

Внутри помещения имеются система вентиляции воздуха, система подачи питьевой воды, дизель-генератор для обеспечения электричеством, предусмотрены спальные места. Объект находится в эксплуатации с 1973 года. Случаев, когда необходимо было его использовать по предназначению, не было.

По учетным данным Главного управления МЧС России по Псковской области, на территории субъекта расположено 452 защитных сооружения гражданской обороны. Защитные сооружения гражданской обороны находятся в постоянной готовности