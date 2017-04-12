Контактные зоопарки и передвижные дельфинарии запретят в России

22:08, 12 апреля 2017, ПАИ

Госдума намерена запретить работу контактных зоопарков и передвижных дельфинариев ко второму чтению законопроекта об ответственном обращении с животными. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, курирующий доработку законопроекта.

Запрет на дельфинарии внесут, поскольку для морских животных обеспечить необходимые условия при транспортировке невозможно. Скорее всего, «будут запрещены и контактные зоопарки, потому что животные там находятся в постоянном стрессе», - отмечается в сообщении пресс-службы комитета.

«Контактные зоопарки осуществляют насилие и негуманное обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с животным, при этом владельцы контактных зоопарков не дают животным возможности избежать этого контакта», - отметил Владимир Панов.

«Минимальные пространства, в которых находятся звери, отсутствие моциона, бетонный или линолеумный пол, духота, яркий искусственный свет, сильный шум от потока посетителей в течение всего дня работы заведения заставляют животных пребывать в постоянном стрессе, также такие условия содержания очень часто приводят к преждевременной гибели животных», - добавил депутат.