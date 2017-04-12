Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными

22:16, 12 апреля 2017, ПАИ

Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными. Об этом со ссылкой на пресс-службу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщает ТАСС.

Два года назад россияне называли бедными людей с доходами в 11 тысяч 173 рубля. От среднего отличается показатель в Москве и Санкт-Петербурге - 21 тысяча 681 рубль и в сельской местности - 12 тысяч 478 рублей.

По сообщению ВЦИОМ, 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в марте 2017 года составила 35%: 6% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду. За аналогичные периоды последних пяти лет максимальной эта суммарная доля была в марте 2016 года (42%), минимальной - в марте 2014 года (20%).