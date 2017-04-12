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Главный герой фильма «Обитаемый остров» выбросился из окна

Главный герой фильма «Обитаемый остров», сыгравший Максима Каммерера в дилогии по роману братьев Стругацких, выбросился из окна пятого этажа своей квартиры в Москве, сообщает Life.ru. В больнице у него диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

По словам очевидцев, актёр шагнул из окна намеренно. В обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

В день своего 30-летия Степанов жаловался что его «не берут на работу никуда, даже в полицию». Он надеялся на то, что дня него однажды освободится какое-нибудь место в театре.

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