В России на 22% выросло количество потребкредитов

22:50, 12 апреля 2017, ПАИ

В России в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% выросло число выданных потребительских кредитов. Россияне брали подобные кредиты уже 2 млн раз, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В феврале средний размер потребительского кредита составил 132,6 тысячи рублей, что на 10% больше, чем в декабре 2016 года.

Общий объём новых кредитов, выданных банками в 2016 году, вырос на 28% и составил более 3,25 триллиона рублей.