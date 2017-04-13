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Общество

Чистый четверг наступил у православных христиан

13 апреля, за несколько дней до Пасхи, для православных христиан наступил Великий (Чистый) Четверг. Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения, сообщает calend.ru.

Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия. Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.

С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя. С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца.

В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты. В Чистый Четверг русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом. В народе говорили: «Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет».

После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу». В некоторых областях в этот день перемывали всю посуду в доме, а молочные крынки еще и окуривали женскими волосами, объясняя важность этого занятия тем, что посуда осквернена прикосновением Иуды Предателя.

В этот день устраивалась большая стирка — перестирывалась вся одежда, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор, а вся семья в ночь с четверга на пятницу ложилась спать на «гороховине», гороховой соломе, которую расстилали на полу. На Русском Севере, например, матери учили дочерей, а тещи — невесток: «Все надо выстирать, даже портяночка и та Пасхе радуется».

Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли еще и тем, что празднику Воскресения Христова радуются не только люди и природа, но и животные, и каждая вещь, и предмет.

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