0
12:50
Читатели ПАИ увидят цирк
12:37
В Пскове появится кафе-дебаркадер
10:53
Дело вкуса: Псковская кухня международного гастрофорума
10:42
Приём заявлений на выдачу водительских прав начал МФЦ Псковской области
09:41
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт на берегу Чудского озера с 21 по 23 апреля
07:48
Чистый четверг наступил у православных христиан
22:16
Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными
Еще новости
Общество

Молиться о прибавлении семейства советует народный календарь в день Ипатия Чудотворца

День святого Ипатия наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Ипатий был епископом города Гангры в Малой Азии.

В 325 году он участвовал в Никейском соборе, на котором были установлены основные догматы христианства. Когда Ипатий возвращался домой, на него напали последователи раскольников. Они забили епископа кольями и камнями и сбросили в болото.

Существует предание, что среди нападавших была женщина. Она нанесла мученику смертельный удар камнем, но тотчас после этого потеряла рассудок и этим же камнем стала бить себя. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого, тело которого жители города извлекли из болота и похоронили со всеми почестями. У его гробницы были явлены многие чудеса.

На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия; он также мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Читатели ПАИ увидят цирк
13 апреля 2017
Читатели ПАИ увидят цирк
В Пскове появится кафе-дебаркадер
13 апреля 2017
В Пскове появится кафе-дебаркадер 2
Приём заявлений на выдачу водительских прав начал МФЦ Псковской области
13 апреля 2017
Приём заявлений на выдачу водительских прав начал МФЦ Псковской области
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт на берегу Чудского озера с 21 по 23 апреля
13 апреля 2017
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт на берегу Чудского озера с 21 по 23 апреля
Чистый четверг наступил у православных христиан
13 апреля 2017
Чистый четверг наступил у православных христиан
Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными
12 апреля 2017
Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными 1
Как правильно выбрать продукты к Пасхе советует псковский Роспотребнадзор
12 апреля 2017
Как правильно выбрать продукты к Пасхе советует псковский Роспотребнадзор
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
12 апреля 2017
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля

Идет загрузка...