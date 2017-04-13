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Общество

У телезрителей появился шанс избавиться от рекламы во время фильмов

Рекламные ролики, которые демонстрируют на телеканалах во время показа кинолент, могут уйти в прошлое. Это станет возможным, если в Госдуме возобладает точка зрения членов комитета по культуре, выступающих за запрет рекламы в середине фильма. Об этом пишет газета «Известия».

«Комитет по культуре считает, что не следует разрывать ткань кинопроизведения рекламой. При создании фильма учитывается и эмоциональное состояние зрителей. Поэтому, когда вдруг посередине драматического повествования телеканалы вставляют веселенькую «рекламочку», это выглядит так, будто к скульптуре Венеры Милосской приделали нос Буратино», — рассказала депутат Елена Драпеко.

Однако в нижней палате парламенте нет единого мнения по поводу запрета на рекламу. Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи полагает, что нововведения лишат каналы заинтересованности в демонстрации кинофильмов. В итоге поступлений телеканалы лишатся значительной части прибыли, а следом пострадает и бюджет страны, который недополучит налогов и будет вынужден увеличивать субсидии каналам.

В Национальной Медиа Группе считают, что убытки для игроков на рынке могут достигать 35% годового дохода. При этом пострадают не только каналы, производители кинопродукции и рекламщики, но и зрители, которых лишат фильмов.

Комитет по культуре намерен продолжить дорабатывать законопроект к первому чтению. Судьбы инициатива прояснится после заключения, которое даст на нее правительство.

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